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جسر الملك فهد بطاقته القصوى خلال إجازة عيد الفطر

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جسر الملك فهد

جسر الملك فهد بطاقته القصوى خلال إجازة عيد الفطر

الرياض - العربية.نت

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يعمل جسر الملك فهد ممثلاً بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك بطاقته القصوى، حيث من المتوقع أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين.

من واس
من واس

ويستقبل الجسر المسافرين من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها 146 كبينة للجوزات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
من واس

فيما تعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم حرصاً على تقديم الخدمات وتسهيلاً على المسافرين والمستفيدين.

من واس
من واس
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