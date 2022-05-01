شاهد محمد عبده يعتذر عمّا بدر منه في حق طلال مداح وأبو بكر سالم

تقدّم فنان العرب محمد عبده باعتذار إلى أهل الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، عمّا قاله خلال أحد البرامج في شهر رمضان عن إرثهما الفني.

وأعلن عبده، خلال مقطع فيديو، أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، مؤكدًا أن الكلمات التي وردت فيه حادة "شويتين".

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أبو بكر سالم طلال مداح

وناشد فنان العرب، جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

وقال فنان العرب، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثًا وطنيًا في الفن.