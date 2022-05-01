فيديو لحرق كلب بالسعودية يثير زوبعة.. ومطاردة الفاعل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لحرق كلب بالألعاب النارية، مما أثار ضجة وغضباً واسعين ومطالبات بالقبض على الفاعل وإحلال العقوبة النظامية ضده.

من جهته، علق المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح بن دخيّل، على الفيديو المتداول.

تابعت الوزارة المقطع المتداول لقيام شخص بالاساءة للحيوان باستخدام الألعاب النارية #حارق_الكلب ، وتؤكد أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. — المتحدث الرسمي لوزارة البيئة (@MEWAspokesman) April 30, 2022

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وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن الوزارة تابعت الأمر وأكدت أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.