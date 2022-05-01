.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لحرق كلب بالسعودية يثير زوبعة.. ومطاردة الفاعل

  • الخط

فيديو لحرق كلب بالسعودية يثير زوبعة.. ومطاردة الفاعل

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لحرق كلب بالألعاب النارية، مما أثار ضجة وغضباً واسعين ومطالبات بالقبض على الفاعل وإحلال العقوبة النظامية ضده.

من جهته، علق المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح بن دخيّل، على الفيديو المتداول.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن الوزارة تابعت الأمر وأكدت أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذا السبب انتعشت حرفة صناعة القماش المطرز في أفغانستان لهذا السبب انتعشت حرفة صناعة القماش المطرز في أفغانستان
اكتشف المزيد