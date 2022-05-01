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31 عاماً بعد فصلهما..توأم سيامي سوداني يعبر عن امتنانه للسعودية

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سماح وهبة أول توأم سيامي من السودان تم فصلهما في المملكة قبل 31 عاماً
سماح وهبة خلال لقائهما مع الفنان فائز المالكي

31 عاماً بعد فصلهما..توأم سيامي سوداني يعبر عن امتنانه للسعودية

سماح وهبة كانتا أول توأم سيامي سوداني يتم فصله في المملكة وذلك على أيدي الدكتور عبد الله الربيعة

العربية.نت - مريم الجابر 

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التقى سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفنان فائز المالكي مع توأم سيامي من السودان تم فصلهما في المملكة قبل 31 عاماً.

وسافر المالكي إلى السودان ضمن فريق برنامج "إنسان" الذي يبث على "القناة السعودية"، بحثاً عن التوأم السيامي هبة وسماح.

وتمكّن من الالتقاء بهما واطمأن على صحتهما. من جهتهما، عبر التوأم عن تقديرهما لما قدمته لهما المملكة وعن الامتنان للدكتور عبد الله الربيعة الذي قام بفصلهما في صغرهما.

وقالت هبة إنها تعتبر أنها ولدت مرتين، المرة الأولى في مستشفى الملازمين بأم درمان، والثاني في مستشفى الملك فيصل بالرياض حيث أجريت لها ولشقيقتها عملية الفصل.

سماح وهبة قبل 31 عاماً
سماح وهبة قبل 31 عاماً
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من جهتها، ذكرت سماح أنها تعتبر نفسها "بنت سدير" لكونها كانت قد عاشت في محافظة المجمعة، معبرةً عن رغبتها بالعودة مرة أخرى إلى السعودية.

وكانت عملية فصل سماح وهبة قد أجريت قبل 31 عاماً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وكان هناك تحدٍ كبير نظراً لحالتهما المعقدة وصعوبة الجراحة، بحسب الربيعة الذي قال إنه "عندما وصلت ساعة الفصل كان القلق كبيراً جداً لأن نسبة النجاح لم تكن عالية، حيث كانت تتراوح ما بين 55% و60%".

وأضاف الربيعة أن نجاح هذه العملية كان "نقطة تحول في مفهوم برنامج التوائم السيامية بالمملكة"، نظراً لما كانت تحمله من تعقيد ودرجة خطورة عالية.

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