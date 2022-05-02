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في العيد. .الثقافة السعودية تطلق "طرف الهدب" بوادي حنيفة بالرياض

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وزارة الثقافة السعودية
شعار وزارة الثقافة السعودية

في العيد. .الثقافة السعودية تطلق "طرف الهدب" بوادي حنيفة بالرياض

استقبال الزوار يومياً من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 1 صباحاً

العربية.نت - نادية الفواز

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أنهت وزارة الثقافة السعودية، كافة استعداداتها لتنظيم فعالية "طرف الهدب" ضمن برنامج احتفالات العيد 2022 في مطل وادي حنيفة في ظهرة البديعة بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 شوال الموافق 3 إلى 7 مايو 2022م، متضمنة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تجمع بين الحرف السعودية، والفنون الغنائية والمسرحية والاستعراضية، وفنون الطهي، إلى جانب حضور فريد للقهوة السعودية.

وتستقبل فعالية "طرف الهدب" زوّارها يومياً من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 1 صباحاً، وذلك في ست مناطق رئيسية على مساحة 13,500 متر مربع، تم تصميمها لتكون رحلة إبداعية متكاملة تمزج أصالة الماضي بتطور الحاضر في قالب مبتكر، وتحت ستة عناوين "حرفة، سواريه، جورميه، المطل، مديد، بيتزاريا".

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وينضوي تحت كل عنوان قسم من أقسام الفعالية، بما يحتويه من أنشطة وفعاليات خاصة به منها تجارب أطعمة عالمية و عروض ثقافية ترفيهية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية ومشاركة أجنحة تسوق محلية.

وتهدف وزارة الثقافة من تنظيم هذه الفعالية إلى تقديم محتوى ثقافي رصين لأهالي وزوّار مدينة الرياض خلال عيد الفطر المبارك، في سياق جهودها لإثراء حياة المجتمع وخلق منصات داعمة للمحتوى الثقافي السعودي، تنطلق من خلالها المواهب المحلية لتقديم إبداعاتها، ويجد فيها أفراد المجتمع أجواء ممتعة، تمتزج فيها الثقافة بالإبداع والهوية الوطنية الأصيلة.

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