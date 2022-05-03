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بالصور.. فنان سعودي يجسد الفلكلور الشعبي باللوحات

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بالصور.. فنان سعودي يجسد الفلكلور الشعبي باللوحات

العربية.نت - نادية الفواز  

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عبر الفنان التشكيلي صالح الشهري عن أهم تفاصيل الفلكلور الشعبي في المملكة بشكل مميز، ترجمه بلوحات فنية وفلكلورية.

فقد أوضح في حديث مع العربية.نت، أنه يسعى من خلال لوحاته إلى تقديم مشهد واقعي وإخراجه بصورة ومشهد مختلف.

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وعن أسلوبه الفني، أشار إلى أنه يميل إلى الرمزية أحيانا فظهرت لوحاته بشكل جمالي تعبر عن الألوان الزاهية لحالة الفرح.

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وأوضح أنه يحب أن يضع رموزاً معينة سواء باختيار اللون أو العناصر في العمل وبعض الرموز تخصه فقط، وهي غير ظاهرة حيث يضع قصة حب في عمل تراثي ويشاهده المتلقي بأنها مجرد رقصات شعبية.

كذلك، بيّن أنه يرسم شيئاً يحكي قصة أو مشهداً خاصاً به أو لحياته أو لحياة سابقة أو لمجتمعه بأسلوبه.

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وعن سر اهتمامه بالفلكلور أشار إلى أن "جمال الفلكلور في تأصيل ثقافتنا فهي جزء من ثقافتنا السعودية باختلاف المناطق".

وأضاف أن تطلعاته المستقبلية أن يقدم أعمالا فنية أكثر يكون لها صدى كبير في الساحة وأن يصبح له شأن مهم في هذا المجال بشكل أكبر وأوسع، ولذلك يقوم بتجويد أعماله الفنية من خلال الرسم بالفرشة والسكين وتقديم الأشكال الفنية التي تعبر عن حاله فرح المشاركين في الزي التراثي أو الفلكلوري.

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يشار إلى أن الشهري حاصل على جائزة ضياء عزيز للبورترية، وجائزة سوق عكاظ، وجائزة الزاهدية 2019، وجائزة الأديب عبد المحسن القحطاني ليحقق بذلك طموحه في التميز الفني.

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