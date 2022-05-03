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ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال بايدن للمسلمين في عيد الفطر

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الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال بايدن للمسلمين في عيد الفطر

العربية.نت - مريم الجابر 

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حضرت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، حفل استقبال عيد الفطر الذي نظّمه الرئيس الأميركي جوبايدن في البيت الأبيض، للمسلمين؛ مؤكدة أنه يُعد تذكيرًا بأواصر الصداقة العميقة بين أميركا والعالم الإسلامي.

وقالت في حسابها في تويتر: تشرفتُ بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالًا بعيد الفطر.

وأضافت "كان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي".

كما نشر بايدن صورًا له مع عشرات المسلمين من الولايات المتحدة في حفل استقبال عيد الفطر.

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