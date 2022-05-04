تتجاوز الـ40 درجة.. موجة حر تبدأ غداً على السعودية

تَوقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر على أجزاء من السعودية تبدأ من يوم غد الخميس.

وقال عبر حسابه في تويتر "حسب مراصد الطقس، متوقع إن شاء الله من الخميس 4 شوال، موجة حر على أجزاء من المملكة".

حسب مراصد الطقس متوقع-ان شاء الله

من الخميس 4 شوال

موجة حر على أجزاء من🇸🇦متوقع ان تقترب الحرارة من منتصف الأربعينات على أجزاء من الشرقية و تتجاوز"40"في باقي المناطق يستثني شمال🇸🇦والمرتفعات الجنوبية والغربية متوقع أن تستمر أيام-الا أن يصرفها الله

وامطار متفرقة ورياح على أجزاء من🇸🇦 pic.twitter.com/uLXHs6Kkjo — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) May 4, 2022

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كما أضاف "متوقع أن تقترب الحرارة من منتصف الأربعينيات على أجزاء من الشرقية وتتجاوز 40 في باقي المناطق، ويُستثنى الشمال والمرتفعات الجنوبية والغربية.. ومتوقع أن تستمر أيامًا إلا أن يصرفها الله، وأمطار متفرقة ورياح على أجزاء من المملكة".

إلى ذلك، تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، باستمرار نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على تبوك، الحدود الشمالية والجوف مع سحب رعدية ممطرة قد تمتد إلى حائل، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، وفق ما نقلته وكالة واس.