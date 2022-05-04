.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تتجاوز الـ40 درجة.. موجة حر تبدأ غداً على السعودية

  • الخط
مدينة الرياض

تتجاوز الـ40 درجة.. موجة حر تبدأ غداً على السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تَوقع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر على أجزاء من السعودية تبدأ من يوم غد الخميس.

وقال عبر حسابه في تويتر "حسب مراصد الطقس، متوقع إن شاء الله من الخميس 4 شوال، موجة حر على أجزاء من المملكة".

كما أضاف "متوقع أن تقترب الحرارة من منتصف الأربعينيات على أجزاء من الشرقية وتتجاوز 40 في باقي المناطق، ويُستثنى الشمال والمرتفعات الجنوبية والغربية.. ومتوقع أن تستمر أيامًا إلا أن يصرفها الله، وأمطار متفرقة ورياح على أجزاء من المملكة".

إلى ذلك، تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، باستمرار نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على تبوك، الحدود الشمالية والجوف مع سحب رعدية ممطرة قد تمتد إلى حائل، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، وفق ما نقلته وكالة واس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها في محاولة لتحسين صورتها.. طالبان تتعهد بترميم الآثار التاريخية وإعادة المنهوب منها
اكتشف المزيد