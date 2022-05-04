جسر الملك فهد يشهد عبور 1400 مركبة في الساعة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المركبات التي عبرت الجسر، الثلاثاء، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء بلغ 16796 مركبة، بمعدل 1400 مركبة في الساعة.

وأكدت المؤسسة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنها شاركت المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بتوزيع الهدايا على العابرين عبر الجسر.

شارك جسر الملك فهد المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بتوزيع الهدايا على العابرين عبر الجسر، حيث بلغ عدد المركبات التي عبرت الجسر من الساعة ٠٧:٠٠ ص إلى ٠٧:٠٠ م هذا اليوم (١٦,٧٩٦) مركبة، بمعدل (١,٤٠٠) مركبة في الساعة. pic.twitter.com/Sz8SiBbb6r — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) May 3, 2022

مادة اعلانية

يأتي ذلك فيما يعمل جسر الملك فهد ممثلاً بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك بطاقته القصوى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد.

ويستقبل الجسر المسافرين من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها 146 كبينة للجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.

فيما تعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم حرصاً على تقديم الخدمات وتسهيلاً على المسافرين والمستفيدين.