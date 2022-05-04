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مبادرة "جويا" الثقافية تعايد مرضى مستشفيات الرياض

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جانب من مباردة جويا

مبادرة "جويا" الثقافية تعايد مرضى مستشفيات الرياض

تقدم صناديق مفاجآت تحوي كتباً وهدايا بالتعاون مع "أحياها" للتنمية الإنسانية

الرياض - العربية.نت

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قدمت مبادرة "جويا" الثقافية بالتعاون مع مؤسسة "أحياها" للتنمية الإنسانية، صناديق تحوي مفاجآت ثقافية وهدايا للمرضى المنومين في مستشفيات مدينة الرياض، بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ.

وأوضحت الأميرة سُرى بنت سعود نائب رئيس مجلس أمناء "أحياها" للتنمية الإنسانية، "أن المبادرة تسعى إلى تقديم 100 صندوق تحوي كتبًا وهدايا متنوعة للمرضى المنومين الذين يقضون عيد الفطر المبارك، في المستشفيات لتلقي العلاج، فالمبادرة هدفها الأساس نشر الثقافة والمعرفة بأساليب مبتكرة وغير تقليدية".

هدايا جويا للمنومين
هدايا جويا للمنومين

من جانبها، بينت الأميرة نوف بنت خالد بن طلال الشريك المؤسس لمبادرة "جويا" الثقافية، أن "جويا" منتج يهتم برفع الوعي المجتمعي بأهمية القراءة، والحرص على المعرفة بطريقة ممتعة، عبر تقديم صناديق مفاجآت شهرية صممت لتقديم باقة من الكتب ترافقها هدايا لمنتجات سعودية، منتقاة بعناية من إنتاج نخبة من رياديي ورياديات الأعمال السعوديين".

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