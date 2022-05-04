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من نجوم طاش ماطاش.. وفاة الفنان السعودي ‎جعفر الغريب

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جعفر الغريب

من نجوم طاش ماطاش.. وفاة الفنان السعودي ‎جعفر الغريب

العربية.نت - نادية الفواز

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توفي الفنان السعودي الشهير جعفر الغريب، الأربعاء، عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى نجم "طاش ماطاش" الراحل، العديد من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين أحر التعازي إلى عائلة الغريب وعائلة البوعلي في هذا الفقد الموجع.

كما اعتبر العديد من الناشطين أن الفن السعودي خسر برحيله أحد أعلامه المميزين، مؤكدين في الوقت عينه أنه سيبقى في القلب والذاكرة.

من مواليد الأحساء

يذكر أن الفنان الراحل سعودي من مواليد الأحساء، مثل في عدد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، وتنوعت أعماله بين التراجيديا والرومانسية والكوميديا، كما حمل العديد من أعماله طابعا اجتماعيا.

بدأت مسيرته الفنية عبر مسلسل "عائلة أبو كاش" من إخراج رضوان عبد الله الذي عرض عام 1988، ثم شارك عام 1990 في أول مسرحية له بعنوان "هدام الديرة" من إخراج عبد الناصر الزاير.

إلا أنه اشتهر بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جواهر" الذي عُرض في عام 1998 بمشاركة عدد من الممثلين العرب من السعودية وسوريا والإمارات منهم منى واصف وعبد المحسن النمر وسليم كلاس ومحمد الجناحي.

جعفر الغريب
جعفر الغريب

طاش ما طاش

أما أشهر أعماله فمسلسل "طاش ما طاش"، و"أوراق متساقطة" و"الحيتان" و"أيام السراب".

فاز بجائزة أحسن ممثل ثان عن دوره في مسرحية "الملقن".

كما مثل بلاده في أربعة مهرجانات دولية في القاهرة والإمارات والبحرين. وشارك في عام 2020 في بطولة فيلم "بعد الخميس" من إخراج حيدر سمير الناصر، والذي يعد أول فيلم سعودي كوميدي وقد ممثل فيه بدور "أبو شيماء".

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