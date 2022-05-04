هكذا احتفلت "بوابة الدرعية" بعيد الفطر

شاركت هيئة تطوير بوابة الدرعية الأهالي والزوار فرحتهم بعيد الفطر المبارك، عبر عدد من الفعاليات المتنوعة التي أطلقتها، متيحة للجميع الاستمتاع بأجواء مميزة وقضاء أوقات سعيدة برفقة أسرهم وأصدقائهم.

فقد اشتملت الأنشطة والفعاليات في الدرعية على: "حوامة الدرعية" حيث انطلقت حافلتان ليلة العيد وأول أيام العيد وتستمر لثاني أيام عيد الفطر المبارك في شوارع الدرعية، وتم من خلالها توزيع أكثر من 3 آلاف هدية لأهالي الدرعية.

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وفي صباح العيد فعالية "فطور الدرعية"، والتي تهدف إلى التواصل مع المجتمع والاحتفاء مع أهالي الدرعية بالعيد، جرى تقديم مائدة الإفطار مقابل بعض مصليات العيد التي حددتها الجهات المعنية، ومن بين الفعاليات الاحتفالية أيضا.

أما فعالية "البحث عن الكنز" في الدرعية، فتم إطلاقها بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في تجربة البحث عن الكنز مع العائلات والأصدقاء وقضاء أوقات مسلية.

في جانب آخر عملت هيئة تطوير بوابة الدرعية على توزيع " عيديات الدرعية"، حيث وزعت أكثر من 19 ألف صندوق حلوى على مجتمع الدرعية.بدأت من أول أيام العيد وتمتد إلى ثلاثة أيام، وبجوار هذا ومن منطلق اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية على إحياء الموروث الثقافي، تحتضن الدرعية فنون العرضة الشعبية في الساحة المقابلة لدوار العلم.

مفهوم كامل

يشار إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تحرص على تنوع الفعاليات والمبادرات بمشاركة الأهالي وبما يتلاءم مع طبيعة المناسبات سواء الوطنية أم المناسبات الأخرى ذات النسق الثقافي أو التوعوي الاجتماعي.

وتتم بلورة الأفكار التي تقوم عليها هذه الفعاليات ووضع خطط عمل وجدول زمني لتتحقق الأهداف المنشودة منها، فيما تمثل احتفالات الهيئة بعيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك مناسبة لنشر الفرحة والبهجة بين الأهالي والأطفال ويجرى خلالها تزيين الحدائق بالدرعية، وتوزيع الحلوى والهدايا على الأهالي، وغيرها الكثير من الفعاليات والمبادرات.

يذكر أن مفهوم هيئة تطوير بوابة الدرعية للمشاركة المجتمعية يعتمد على منهجية التفاعل المباشر والمستمر مع المجتمع المحلي للدرعية، وإبراز الثقافة المحلية والمشاركة في جميع الفعاليات والمناشط الثقافية والتراثية والاجتماعية، وإشراك المجتمع في منظومة عمل الهيئة بما يتواءم مع دورها الحيوي تراثيا وثقافيا، وكذلك تفعيل الشراكات مع كافة القطاعات ذات العلاقة، تحقيقاً لمبدأ التكامل وخدمة لمجتمع الدرعية.