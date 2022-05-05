السعودية.. ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة بأسعار البنزين

أوضحت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها توقفت عند عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين.

وكشفت أنها تحققت من سلامة المضخات، حيث تبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

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وبعد البلاغات الواردة لوزارة التجارة، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة لمحطات وقود، ووجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئةالوقود، أفادت الجهات الثلاث، بأن تحرّكت بهدف إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية.

كما سيتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات، وسيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج "تقييس" بالتنسيق معالشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

إكمال الإجراءات

يشار إلى أن وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت أكدت أنه جار استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات فيعدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهمبالعودة إليها مرة أخرى للعمل.

وتؤكد "التجارة" و "الطاقة" و "المواصفات السعودية، حرص السلطات الدائم على حماية وحفظ حقوق المستهلكين ومباشرة شكاواهم وبلاغاتهم عبرتطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.