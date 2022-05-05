شاهد.. سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة بكورنيش الدمام
التعليقات عبرت عن اندهاش المغردين من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بصنارة
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو لاصطياد قرش من كورنيش الدمام وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش المغردين من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بهذا الحجم باستخدام صنارة.
ووثق مقطع فيديو قيام شاب باصطياد سمكة قرش باستخدام "صنارة" أمام شاطئ كورنيش الدمام.
May 5, 2022
وأظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.
وقال الشاب خلال الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".
2000 نوع من القروش
وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة، وتتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء.
وبواسطة الأحافیر، تم اکتشاف 2000 نوع من أسماك القرش، نصف هذه الأنواع انقرضت، بعضها یختلف کثیراً عن الشكل التقلیدي الذي نعرفه عن القرش، فمثلاً بعضها مسطحة تقریباً تعیش في قاع البحر، بینما بعضها الآخر يشبه المخلوقات الفضائیة الغریبة وهي تعيش على أعماق سحیقة.
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