أميركي يوثق معالم السعودية الجمالية بأكثر من 100 فيديو على يوتيوب 

في رحلة مغامرات توثيقية استطاع الأميركي ديل شانون أن ينقل أكبر قدر من المعلومات عبر أكثر من 100 مقطع على قناته في اليوتيوب ليوثق أهم جماليات الطبيعة والآثار في المملكة امتدت لأكثر من 20 ألف كلم عبر القناة التي حملت عنوان

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والتي اعتبرها مغامرة ملحمية يومية، وظهر الأميركي ديل شانون في رحلات مع زوجته وابنه عبر العديد من المواقع, ومن أهمها تبوك وساحل البحر الأحمر إلى أدغال الجنوب السرية، والمحميات ليقدم مغامرات يومية مع عائلته البرية التي تبارك السفر والترحال عبر فيافي وقفار المملكة من البحار السحرية والكثبان الرملية والبراكين البيضاء والكثبان الرملية السوداء، وتاريخ العصور القديمة وحضارات آلاف السنين، والكهوف التي تنتظر من يكتشفها.





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كما شمل التوثيق زيارته للعديد من القبائل في المملكة وتوثيق لحظات الترحاب والكرم السعودي ومشاركة السكان المحليين حياتهم وتفاصيلها بعد إن انتقل "ديل شانون" مع زوجته من الولايات المتحدة الأميركية إلى السعودية قبل 6 سنوات كان خلالها متعطشا للبحث عن الطرق الوعرة واكتشاف المملكة، كما أنه اكتشف أكبر صخرة في تبوك كتب عليها النقوش.



قناة اليوتيوب

وفي حديثة مع "العربية.نت" قال: إنه يملك قناة يوتيوب في السعودية ويقوم ببث يومياته عن رحلاته من السعودية والتي مر فيها من تبوك من شمال غربي المملكة إلى نجران.

وذكر أنه معجب بكافة المأكولات السعودية وخصوصا الكبسة، ومندي اللحم، والسمبوسة، والقهوة العربية. كما أنه يفضل صحراء النفوذ لوجود الأراضي الجميلة وبها الخضرة.





وتابع أن الشعب السعودي هو أفضل شعب كريم ويحتفي بالضيف، وذكر أنه سافر للعديد من الدول خلال وجوده في السعودية.

مؤكدا على سعادته بوجوده في المملكة، معتبرا أن المملكة من أفضل المواقع التي يمكن من خلالها الترحال بشكل أسري وأنه يتمنى أن يظل أكبر وقت ممكن لعمل عائلة.

وتابع: إنه يريد أن ينشر كافة المعلومات عن المملكة وإنه يهدف من قناة اليوتيوب أن تصل رسالة المملكة للعالم، وأن يعرف بأهم مميزات المملكة وما يجده السائح في أراضيها التي تمتاز بجمال الموقع وكرم أهلها وإنه يريد أن ينشر الثقافة عن المملكة وأهم طباع أهلها.



وأشار إلى أنه يهدف من رحلته إلى تغيير وجهة النظر عن السعودية لدى الأميركيين الذين يظنون أن المملكة عبارة عن صحراء ورمال وجمال ونفط، وأنه يريد أن يوضح الحقيقة من خلال أكثر من 100 فيديو عن السعودية.

كما شملت المقاطع زياراته لشمال تيماء ومتابعة النقوش وأنه سار من المملكة المتحدة إلى مكة لمدة 9 أشهر برا لكونه يحمل رسالة السلام ويلهم السلام في رحلة مدهشة، مطالبا المتابعين بصناعة رالي سعودي وصناعة رالي دكار الخاص بهم عبر ربوع المملكة.





وحملت المقاطع التي قدمها ديل زيارته للمتاحف وارتداءه هو وابنه للزي السعودي وخصوصا بعد زيارته لنجران برفقة ابنه نوح، ومشاركته الوجبات الغذائية الشعبية مع سكان تنومة.

مؤكدا في مقاطعه أنه وجد نفسه بين أهله إضافة إلى الاستماع بالثقافة المختلفة والتعرف على كل ما يخص المملكة من تاريخ وثقافة وشرب القهوة وركوب الجمال.