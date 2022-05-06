اقتصاد السعودية
بدءاً من الأحد.. قصر العمل على السعوديين في هذه المهن
سيوفر القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في المنشآت الخاصة بأنحاء السعودية
يدخل بعد غد الأحد (8 مايو 2022) قرار وزارة الموارد البشرية السعودية الذي يقضي بقصر العمل على السعوديين في المهن التالية: السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار صدر في شهر أكتوبر الماضي يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.
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وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
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