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"الحج والعمرة": إعلان إجراءات التقديم لحج هذا العام من الداخل سيتم قريباً

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وزارة-الحج-والعمرة
الحج والعمرة

"الحج والعمرة": إعلان إجراءات التقديم لحج هذا العام من الداخل سيتم قريباً

دعت عموم الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة لعدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة

العربية.نت - مريم الجابر

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قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الجمعة)، إن إجراءات التقديم لموسم حج عام 1443هـ من داخل المملكة ستعلن قريبًا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم للحج سيكون من خلال موقعها الإلكتروني.

ودعت عموم الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة لعدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروّج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

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