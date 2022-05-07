الإطاحة بمواطن سرق مركبة وصدم أخرى على طريق عام بحائل
كان بحالة غير طبيعية جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية
قبضت دوريات الأمن بمنطقة حائل بالسعودية على مواطن بعد تلقي بلاغ عن قيامه بسرقة مركبة، وقيادتها بتهوُّر، وتعمُّد صدم مركبة في طريق عام، والاعتداء بالضرب على مواطن.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع على نطاق واسع.
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وتبيَّن من إجراءات الاستدلال أن المواطن بحالة غير طبيعية؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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