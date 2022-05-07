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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء

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الخارجية السعودية
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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء

الخارجية السعودية: نثمن دور القوات المسلحة المصرية في التصدي للأعمال الإرهابية

دبي _ العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وقالت:" تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ".

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