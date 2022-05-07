خبراء الطقس في المملكة يحذرون من موجات الغبار

حذر خبراء الطقس في المملكة العربية السعودية من موجات الغبار القادمة إلى المملكة، حيث أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن كتلة الغبار الجاثمة فوق القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن لأكثر من يوم، بدأت تتزحزح ناحية الجنوب بفعل الرياح الشمالية.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن تلك الكتلة تؤثر حالياً في الرياض وما حولها.

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كتلة الغبار الجاثمة فوق #القصيم و #سدير و #الزلفي و #حفرالباطن لأكثر من يوم، بدأت تتزحزح ناحية الجنوب بفعل الرياح الشمالية، وتؤثر حالياً على #الرياض وما حولها .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/LUAEikJEla — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) May 7, 2022

من جهته، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة، حيث نوه التقرير إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبيّن أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، مع عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.