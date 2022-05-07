في بانكوك.. الريشة السعودية تتسلم جائزة أفضل اتحاد بالعالم

قدم بول إيريك، رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة جائزة أفضل اتحاد بالعالم للريشة الطائرة بالمركز الأول، في فرع المشاركة لمقرن بن محمد المقرن، رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة. جاء ذلك على اخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة 2022 الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 196 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، حيث تضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

هذا وقد جاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة في فرع المشاركة من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق من خلالها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة حيث ارتكزت المشاريع على مجالات التدريب والتحكيم والممارسة لمختلف الفئات والرياضة لذوي الإعاقة والمشاركات المحلية والخارجية.

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وقد جاءت هذه الجائزة تقديراً للجهود التي بذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الرياضة والتي أثمرت بتحقيق منجزات متميزة في نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة في السعودية.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عن سعادته الكبيرة بتحقيق الاتحاد لهذا الإنجاز العالمي الهام، الذي يتم تحقيقه للمرة الأولى على مستوى السعودية، مؤكداً أنه أتى نتيجة للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضات المختلفة ورياضة الريشة الطائرة بوجه خاص بالسعودية، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والذي تُرجم خلال استراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

كما أضاف: أن لجميع منسوبي الاتحاد دوراً في تحقيق هذا المنجز العالمي الذي يعد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه بعام 2014م.