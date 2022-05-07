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"التعاون الإسلامي" ترحب بإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة السعودية

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وصول أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة السعودية الإنسانية
وصول أول طائرة لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة السعودية الإنسانية
اليمن والحوثي

"التعاون الإسلامي" ترحب بإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا ضمن المبادرة السعودية

وثمنت المنظمة في بيان المبادرة السعودية وما سبقها من مبادرات، لافتة إلى أن من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن

العربية.نت، وكالات

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رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بإطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا في إطار المبادرة الإنسانية السعودية.

وثمنت المنظمة في بيان المبادرة السعودية وما سبقها من مبادرات، لافتة إلى أن من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.

ضمن المبادرة السعودية.. طائرات تنقل الأسرى الحوثيين لليمن العربية ميديا ضمن المبادرة السعودية.. طائرات تنقل الأسرى الحوثيين لليمن
التحالف: انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً ضمن المبادرة السعودية اليمن اليمن والحوثي التحالف: انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً ضمن المبادرة السعودية

كما أشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.

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