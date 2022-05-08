السعودية.. الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن ⁧‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان‬⁩ بن عبدالعزيز أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، مؤكداً أن النتيجة سليمة.

#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022

وأضاف أن الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.