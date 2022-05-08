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السعودية.. الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية.. الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن ⁧‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان‬⁩ بن عبدالعزيز أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، مؤكداً أن النتيجة سليمة.

وأضاف أن الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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