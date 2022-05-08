السعودية.. الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة سليمة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، مؤكداً أن النتيجة سليمة.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
وأضاف أن الفريق الطبي قرر بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة.
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وكان خادم الحرمين الشريفين قد دخل، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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