الملك سلمان يدخل مستشفى في جدة.. لإجراء فحوصات طبية

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
بيان من #الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.https://t.co/eHEgl5LKIG#واس pic.twitter.com/CQ5TN4pcEK
وأصدر الديوان الملكي اليوم الأحد، بياناً أوضح فيه دخول خادم الحرمين الشريفين مساء أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
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