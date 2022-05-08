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الملك سلمان يدخل مستشفى في جدة.. لإجراء فحوصات طبية

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الملك سلمان خلال انعقاد مجلس الوزراء

الملك سلمان يدخل مستشفى في جدة.. لإجراء فحوصات طبية

دبي - العربية.نت

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دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأصدر الديوان الملكي اليوم الأحد، بياناً أوضح فيه دخول خادم الحرمين الشريفين مساء أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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