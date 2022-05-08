.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لسعودي تائه بالمغرب يثير تفاعلا.. وأمير الباحة يتدخل

  • الخط
المواطن السعودي المفقود في المغرب

فيديو لسعودي تائه بالمغرب يثير تفاعلا.. وأمير الباحة يتدخل

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.

ووسط مطالبات كبيرة بالبحث عن أهالي الشاب التائه، تدخل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود ووجه بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي المتواجد في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.

وكان الفيديو قد أظهر شابا سعوديا يدعى "فهد" يعيش في سوق المحمدية في المغرب، وهي سوق للملابس المستعملة، وقال إنه فقد جواز سفره وهو من الباحة.

كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي، مع الفيديو وتم تداوله بشكل كبير وواسع وذلك لمحاولة مساعدة الشاب والوصول إلى أهله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا أصبح الحصول على جواز سفر أفغاني مهمة مستحيلة؟ لماذا أصبح الحصول على جواز سفر أفغاني مهمة مستحيلة؟
اكتشف المزيد