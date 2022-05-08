أكثر من 7000 متفرج لحفل كاظم الساهر بالرياض

اختتم الفنان كاظم الساهر حفلات عيد الفطر في العاصمة الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بحضور جماهيري غفير اكتظت فيه المدرجات وصل لأكثر من 7000 شخص.

واستمتع الآلاف بما قدّمه "القيصر" كما يحلو لعشاقة ومحبيه، على مدى أكثر من ساعتين.

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وتفنن الساهر بتقديم أعماله الغنائية، وسط تفاعل الجمهور الكبير خصوصا أعمال التسعينيات والأعمال الخالدة التي يفضلها محبيه وجمهوره.

كما شكل "الساهر" حاله تفاعل بطريقة "الديتو" مع جمهوره في أغلب الأعمال التي تألق بها وغنّاها، من بينها أغنية "ما حبك بعد روح" التي رددوها معه بشكل شاعري، عكست الحالة الطربية التي يعيشها كاظم في شخصيته الموسيقية، كما قدم روائعه مع الشاعر السوري نزار قباني شكلت تفاعلاً جماهيري، من بينها "حافية القدمين" التي قابلها الجمهور بعاصفة من الترحيب، ومن بين الأعمال التي قدمها "أحبيني، مدرسة الحب، أكرهها، عبرت الشط" وغيرها الكثير .

وأشار الساهر في كوليس الحفل، إلى سعادة غامرة بالغناء أمام جمهور الرياض، مضيفا أن الحفلة رائعة بسبب تفاعل الحضور.

إلى ذلك، فوجئ الساهر بطلب الجمهور والشباب منه غناء القصائد الصعبة، وهو ما يجعله سعيداً بسبب توقعه أن الجمهور سيحب الأغاني الخفيفة والشعبية.

يشار إلى أن كاظم الساهر بانتظار مسيرة العطاء في حفلات السعودية، إذ يحيي القيصر حفلاً غنائياً في موسم جدة الأسبوع المقبل، يوم الـ12 من مايو،/أيار الجاري وذلك على مسرح " بنش مارك " في الساحل الغربي الذي تم افتتاحة في موسم جدة.