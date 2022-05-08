 السعودية تستضيف أول مؤتمر دولي افتراضي لليوغا

لأول مرة في الشرق الأوسط، تشهد السعودية في الأول من يونيو/حزيران المقبل، انطلاق أول مؤتمر افتراضي لمناقشة وتسليط الضوء على الجوانب العلاجية والعلمية لممارسة اليوغا على الجسم والعقل.

فمن المقرر أن تستضيف اللجنة السعودية لليوغا الحدث بالتعاون مع الجمعية الآسيوية للعلاج باليوغا ومقره سنغافورة.

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ويأتي المؤتمر امتداداً لمشاركة اللجنة في حملة العد التنازلي لمدة 100 يوم لليوم العالمي لليوغا 2022 ومهرجان اليوغا التي عقدها معهد مورارجي ديساي لليوغا التابع لوزارة أيوش في الهند (وزارة اليوغا الهندية).

كما سيتطرق المؤتمر في أيامه الثلاثة إلى محاضرات وأطروحات علمية مقدمة، من خلال الندوات التي تطرح دراسات و أبحاث علمية عن الفوائد الصحية لممارسة اليوغا من قبل نخبة من خبراء العلاج الطبي واليوغا من المملكة العربية السعودية و البحرين والهند واليابان والولايات المتحدة وأوروبا.

ما سيعرضه المشاركون

وسيعرض المشاركون فوائد اليوغا وعلاقتها بعدد من المشاكل الصحية في المجال الطبي والمجال الرياضي وأيضاً سيسلط الضوء على مشاكل صحية على المستوى العام مثل: الصحة العقلية والاضطرابات العصبية والسمنة والسكري وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة المرأة والأمراض الروماتيزمية حيث سيقدم خبراء العلاج باليوغا والجمعيات الدولية المتخصصة في المجال الطبي الأدلة الطبية والعلمية ومناقشة طرق وكيفية ممارسة اليوغا وفائدتها للصحة وجودة الحياة.

الأول من نوعه

وبهذة المناسبة، أوضحت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، بأن المؤتمر ولأول مرة سيقام افتراضيا لليوغا التأهيلية، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وقالت: "يسعدنا أن نعلن عن مؤتمرنا الدولي الأول لليوغا العلاجية في الفترة من 1-3 يونيو 2022، والذي سيشارك فيه متحدثون بارزون وأطباء وعلماء ذوي خبرة من جميع أنحاء العالم لتكريم هذه المناسبة وذلك من خلال جلسات أكاديمية عامة متعددة وحلقات نقاش تمتد على مدى ثلاثة أيام لتقديم الأدلة الطبية والعلمية والبحوث ومناقشة طرق وممارسات اليوغا من أجل الصحة وجودة الحياة".

بدورها، ترحّب اللجنة السعودية لليوغا بانضمام خبراء المجال الطبي، وإعادة التأهيل الرياضي، واليوغا العلاجية، ومدربي اليوغا، وأخصائيين العلاج الطبيعي والمهتمين بالمملكة العربية السعودية و العالم العربي إلى هذا المؤتمر الذي سينعقد باللغة الإنجليزية وسيكون محتواه علمي.

يذكر أن اللجنة السعودية لليوغا قد تلقت مطلع شهر أبريل/نيسان الدعوة من مركز مورارجي ديساي الوطني لليوغا التابع لوزارة آيوش الهندية ( وزارة اليوغا) للمشاركة في حملة العد التنازلي 100 يوم لليوم العالمي لليوغا.

وعلى هامش فعالية افتتاح إحدى مبادرات العد التنازلي ١٠٠ي وم لليوم العالمي لليوغا التي أدارتها اللجنة السعودية لليوغا مؤخراً ضمن بروتكول الحملة، قدمت اللجنة السعودية لليوغا عدداً من جلسات اليوغا بمشاركة مجموعة من المدربات و المدربين السعوديين تبعتها محاضرة افتراضية بعنوان " فوائد ممارسة اليوغا أثناء الصيام" قدمتها الدكتورة رشا الردادي، أستاذ مساعد بجامعة طيبة وممارسة يوغا بحضور أكثر من 100 مشارك ومشاركة والتي شملت على عدة محاور منها تأثير ممارسة اليوغا علي جسم الإنسان والأبحاث العلمية الطبية واليوغا وممارسة اليوغا في شهر رمضان ومفاهيم اليوغا العلاجية وفوائدها.