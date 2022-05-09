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السجون السعودية تبدأ بإجراءات العفو عن المحكومين بالحق العام

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سجن حبس آيستوك
تعبيرية

السجون السعودية تبدأ بإجراءات العفو عن المحكومين بالحق العام

العربية.نت - مريم الجابر

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

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وأوضح مدير عام السجون المكلف أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

كما أكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من العاهل السعودي سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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