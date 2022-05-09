الشؤون الإسلامية توجه الخطباء بالتعاون مع التعداد السكاني

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بعموم مناطق السعودية، لتضمين خطبة الجمعة القادمة 12 من شهر شوال لعام 1443هـ، على حث المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة العربية السعودية.

وأيضا طالب بحثهم على التأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة استشعارا لانعكاسها على خطط التنمية للمملكة في السنوات القادمة، ولما في ذلك من تحقيقٍ للمقاصد الشرعية.

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لعموم فروع الوزارة بمناطق السعودية

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير آل الشيخ، الاثنين، لعموم فروع الوزارة بمناطق السعودية تزامنا مع قيام الهيئة العامة للإحصاء بأعمال مشروع التعداد لهذا العام.

وكذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة، وتبصيرهم بأمور الدين، لاسيما ما يتصل في المشاركة الفاعلة في المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن.