القمر يحجب النجم الزباني الجنوبي بسماء السعودية

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن سماء السعودية والوطن العربي شهدت مساء الاثنين ظاهرة نادرة، حيث تحرك القمر أمام كوكب النجم الزباني، وحجبه بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب.

وأوضح أن متابعة الحدث كانت ممكنة بالعين المجردة، في حين كان بالإمكان استخدام المنظار أو التلسكوب.

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كما أضاف أبو زاهرة، أن نجم الزباني الجنوبي اختفى خلف الجزء المظلم من قرص القمر، وعاد للظهور من الطرف المضيء.

في حين كان قرص القمر مضاء بنسبة 58%، وبلغ لمعان نجم الزباني الجنوبي (3.5+)، كما اختفى النجم فجأة، ثم عاد للظهور من جديد بعد نحو ساعة.

ورصد الاحتجاب في مدينة مكة المكرمة ما بين (الـ11:09 والـ12:11) من مساء الاثنين، والمدينة المنورة (الـ11:18 – الـ12:04)، والرياض (الـ11:14 – الـ12:01)، وجدة (الـ11:08 – الـ12:10)، والدمام (الـ11:18 – الـ11:54).

مرات عدة

يذكر أن حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عادة تحدث مرات عدة في السنة، وغالبا ما تتجمع حالات احتجاب عدة للجسم نفسه في أشهر متتالية نظرا لأن القمر يتتبع المسار نفسه تقريبا عبر السماء كل شهر.

فيما تنتهي السلسلة من الاحتجابات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.