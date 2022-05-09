بيض الله وجيهكم.. لماذا رفعت هذه المرأة السعودية راية بيضاء؟

شغل مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، السعوديين لا سيما في نجران بعدما عفت أم عن قاتل ابنها ورفضت الدية.
فقد رفعت والدة القاتل محمد صالح أبو خشم الراية البيضاء لأهل الضحية الذين عفوا عن ابنها من القصاص، دون شرط في قضية استمرت 18 سنة دون حل.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم، تجمعاً كبيراً من وجهاء القبائل مع ذوي القتيل ووجهاء قبيلته، وحوارا بين الطرفين قبل الإعلان عن العفو الذي أعقبته الأهازيج والدعاء تعبيراً عن الفرح بتلك النهاية.
#تكفون_ياال_معجبه_اعتقوا_ابوخشم— Talal (@tr232m) May 8, 2022
💠حدثت في نجران صباح هذا اليوم الأحد
لحظة إعلان العفو ..
لحظة عزاً لحظة تقشعر لها الأبدان وترتفع فيها الاصوات والصيحات ما أجمل العفو والصفح ..
يارب لك الحمد ارقدي يا سعيدة بنومش أشهد ان لش لابه.. pic.twitter.com/3CeOkmjWiF
يشار إلى أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أكثر من 18 عاماً مضت، حيث تلقى ذوو المجني عليه عروضا بمئات الملايين وشيكات مفتوحة مقابل العفو.
#نجران_الانᅠ— صالح بن عاطف لسلوم (@5005sa2) May 8, 2022
جواب الشيخ علي بن حاسن المكرمي أطال الله في عمره
والشيخ محمد ال ابوساق
على ال شثين ال معجبه في طلب عتق رقبه السجين محمد أبو خشم pic.twitter.com/QYQmRf2eHR
إلا أنهم اختاروا لاحقا الإقدام على تلك الخطوة مجاناً، متنازلين عن دم ابنهم دون أي مطالب، فرُفعت الرايات البيضاء لآل شثين خاصة وآل معجبة عامة لعفوهم عن الجاني محمد بن صالح أبو خشم، وسط فرحة كبيرة عمت الجموع.
-
إسرائيل تبلغ حلفاءها بإعداد فرق لاغتيال قادة حماس في الخارجأبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تعد فرق اغتيال لاستهداف قادة حماس في الخارج، انتقاما من هجمات أنهت حياة 19 إسرائيليا منذ منتصف مارس الماضي، أحدثهم 3 قتلى ... العرب والعالم
-
واشنطن للسيادي السوداني: ارفعوا حالة الطوارئالمساعدات الغربية كانت توقفت منذ أواخر العام الماضي العرب والعالم
-
تغريدة ولا أغرب.. ماسك "إذا مت بظروف غامضة سرتني معرفتكم"كعادته فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متابعيه على تويتر بتغريدة ولا أغرب متحدثاً عن موته في ظروف غامضة، ما أثار موجة من التعليقات والتكهنات حول ... سوشيال ميديا