خال السعودي التائه في المغرب يكشف تفاصيل مثيرة

خلال اليومين الماضيين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو لمواطن تائه في المغرب، فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله، ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية. وكانت عائلته من ضمن المتفاعلين مع الفيديو، حيث صدمت بالمشهد.

وفي حديث مع "العربية.نت"، أكد علي مشني عبدالله الزهراني، خال الشاب، أن الموجود بالفيديو هو ابن أخته فهد علي عبدالهادي الزهراني، البالغ من العمر 31 عاماً، ويعمل في إحدى القطاعات بوزارة التعليم كسائق، إلا أنه سافر قبل 5 أشهر تقريباً، بعد أن أخذ إجازه من عمله لمدة شهرين.

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كما أضاف أنه في بداية سفره ظل يتواصل مع عائلته لشهرين، غير أنه أصيب بفيروس كورونا بعدها انقطع الاتصال بين الجانبين.

أما بالنسبة للفيديو، فقال إنه شكل صدمة للعائلة، لافتاً إلى أنهم لم يكونوا يتوقعون أنه وصل لهذه الحال.

لم يجدوا حجوزات

كذلك أردف قائلاً إنهم عندما شاهدوا الفيديو، تواصلوا مع الشخص الذي قام بتصوير فهد، وطلبوا منه أن يبقيه لديه.

وأكد أنهم لم يتمكنوا من التوجه فوراً إلى المغرب، لتعذر وجود حجوزات إلا ليوم غد فتواصلوا مع السفارة.

كما ختم قائلاً إنه تم التواصل أيضاً مع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، الذي وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين عودة فهد إلى عائلته.