سفارة السعودية في سريلانكا توجه تحذيرا لرعاياها

دعت السفارة السعودية في سريلانكا السعوديين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات.

وقالت السفارة اليوم الاثنين إنه "نظراً للاحتجاجات والمظاهرات في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في العاصمة كولومبو، فإن السفارة تدعو إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة 0094722229966 هاتف السفارة 0094112682087".

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يذكر أن رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، قد قدم استقالته اليوم (الاثنين)، إثر وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصاً بجروح، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه روهان ويليويتا.

وأوضح "ويليويتا" أن "ماهيندا" البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة.

في غضون ذلك، أعلنت شرطة سريلانكا حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع الاشتباكات بين أنصار الحكومة والمعارضين لها.