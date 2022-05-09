"العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت".. عبارة تعفي رئيس بلدية ضباء

بعدما تسببت عبارة غير مستساغة في مهرجان "ضبا موج وزهر" المقام على كورنيش محافظة ضباء ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، بجدل في السعودية، تم إعفاء رئيس بلدية ضباء عبدالله بن عبدالرحيم الغبان من منصبه.

فيما تقرر تكليف عبدالرحمن فهد العنزي بديلاً عنه.

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الارتقاء بالعبارات اللائقة

وفي التفاصيل أثارت عبارة "العنز تسرح والتيس قاعد بالبيت"، المقتبسة من مثل شعبي قديم والتي وضعت على لافتة على واجهة الكورنيش الشمالي في ضباء، حفيظة الأهالي والمتنزهين.

كما أكدوا أنه يستوجب من بلدية ضباء تخصيص شخصيات تراعي الذوق العام في العبارات التي تطلقها في الميادين العامة والتي تعكس حضارة المجتمع السعودي بصفة عامة.

كما شددوا على أنه لا بد للبلدية أن ترتقي بالعبارات اللائقة، خاصة أن ضباء أصبحت واجهة لمنطقة تبوك.

البلدية تتدارك الخطأ

في المقابل تداركت بلدية ضباء هذا الخطأ الفادح.

وقالت عبر حسابها الرسمي في تويتر قبل أيام إنه "إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحد زوايا مهرجان ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثلا من مختلف مناطق المملكة، تود البلدية التأكيد على أنه قد تم إزالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم".

إشارة لما تم تداوله من بعض المغردين عن وجود بعض اللوحات تحمل عبارات غير مستساغة ضمن إحد زوايا مهرجان #ضبا موج وزهر المخصصة للأمثال الشعبية القديمة ضمن 250 مثل من مختلف مناطق المملكة.

تود البلدية التأكيد انه قد تم ازالة الأمثال المشار لها شاكرة للجميع حرصهم وتواصلهم. — بلدية محافظة ضباء (@dubam1) May 5, 2022

في نسخته الخامسة

يذكر أن فعاليات مهرجان "موج وزهر" الربيعي كان انطلق بمحافظة ضباء في نسخته الخامسة تحت شعار "بدينا ومكملين"، ويستمر أسبوعين. ويضم المهرجان العديد من الفقرات التي تتناسب مع أذواق مختلف شرائح المجتمع ، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك يعد "موج وزهر" من أهم المهرجانات على مستوى منطقة تبوك، حيث تم هذا العام تجسيد السيفين والنخلة وشعار التأسيس على أرضية المهرجان بالزهور ومغطيات التربة، كما يضم فقرات فنية واجتماعية، ومسرحاً للطفل وأركاناً للأسر المنتجة.