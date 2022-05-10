العثور على "مفقود تبوك".. وهذا ما قاله والده لـ"العربية.نت"

أعلن "فريق إنجاد للبحث والإنقاذ" عن العثور على "مفقود تبوك" مشعل العطوي بعد اختفائه لمدة أسبوع.

وتم العثور على العطوي وهو بصحة جيدة في مكان يسمى "فم قويع" يقع بين الأخضر والمعظم.

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وفي حوار مع "العربية.نت"، قدّم والد مشعل العطوي شكره لكافة من تابع موضوع العثور على ابنه من الجهات الأمنية ومن أهل تبوك.

وقال، والدموع تغالبه، إنه يعيش حالياً لحظات الفرح بعد 10 أيام من القلق والحزن والخوف واللحظات العصيبة التي تكللت بنجاة ابنه.

وأكد أن ابنه مشعل بصحة وقد يتم نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته.

وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية عثرت على سيارة مشعل العطوي، الذي فُقد قبل أيام خلال توجهه لمعايدة أقاربه بمنطقة قريبة من جهة منطقة المعظم في تبوك. وتَبَيّن أن السيارة كانت متعطلة وقد غادرها الشاب سيراً على الأقدام.

وقد شارك في عمليات البحث عن الشاب الطيران والدفاع المدني وفرق بحث تطوعية.

من جهة أخرى، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع العطوي من خلال وسم #مفقود _تبوك _مشعل _العطوي.