"الرحلة" السعودي يترشح لأفضل فيلم تجريبي في مهرجان "سيبتيميوس" الهولندي

ترشحت شركة مانغا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك لجائزة أفضل فيلم تجريبي ضمن جوائز مهرجان سيبتيميوس عن الفيلم السعودي "الرحلة".

ويستضيف مهرجان سيبتيميوس في أمستردام أبرز الأفلام العالمية، في ٧ يونيو ٢٠٢٢، وذلك دعماً للإنتاجات ذات الرؤية والإلهام، وتقديم الأفلام المميزة التي تم إنتاجها عالمياً، حيث يتم اختيار الأفلام المرشحة على أساس الجودة والأصالة والتفرد.

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وسيحضر حفل توزيع الجوائز مجموعة كبيرة من الفائزين بجوائز عالمية مثل الأوسكار وإيمي وغرامي وغيرها.

وتم ترشيح فيلم "الرحلة" لجائزة أفضل فيلم تجريبي لكونه أول فيلم رسوم متحركة أنتج من قبل شركة "مانغا" للإنتاج في السعودية بالتعاون مع شركة توي أنبميشن العريقة. ويضيف هذا التعاون بين الفريقين تفرداً حيث يمزج بين التجارب والأساليب في كلا البلدين. ويقدم الفيلم تجربة استثنائية للمشاهدين عبر استخدام 4 أنماط فنية مثل نمط الألوان المائية، والنمط الياباني التقليدي ونمط فان جوخ. وعرضت لأول مره بشكل لم يسبق له مثيل في أفلام الرسوم المتحركة.

ومؤخراً عرضت شركة مانغا للإنتاج فيلم "الرحلة باللغة الإنجليزية على شاشات المسرح الصيني بهوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأميركية كأول فيلم سينمائي سعودي وعربي يعرض في هذا المسرح العريق. كما عُرض الفيلم لأول مرة في اليابان وتسع دول عربية. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات توزيع لأكثر من 15 دولة آسيوية و6 دول أوروبية.

جدير بالذكر أن "الرحلة" أول فيلم سعودي عرض بتقنية الـ4DX. كما يتاح الفيلم للمشاهدة على منصات بث كبرى مثل منصة “كرانشي رول” في الولايات المتحدة، ومنصة"شاهد" العربية وأكثر من 20 منصة في اليابان.

وعلّق الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانغا للإنتاج والمنتج التنفيذي للفيلم: "نفخر اليوم بنجاح آخر يضاف إلى فيلم "الرحلة" حيث يعد الترشح لجائزة أفضل فيلم تجريبي في مهرجان سيبتيميوس نجاحا لصناعة الأفلام السعودية والعربية. ونتيجة لنجاح الاستثمار في المواهب السعودية والتي نسعى دوماً لتعزيزها في شركة مانغا للإنتاج عبر شراكاتنا الدولية المختلفة، وسنواصل مسيرة تصدير ثقافتنا وإبداعنا للعالم".

ومن جهتها، قالت سارة محمد مديرة قسم الرسوم المتحركة والقصص في شركة مانغا للإنتاج: "أنا سعيدة جداً بهذا الترشيح، وفخورة أننا استطعنا إيصال وعرض جزء من تاريخنا وثقافتنا وقيمنا للعالم في قالب جديد وصورة متميزة عبر فيلم الرحلة. كان العمل على المشروع رحلة مثرية غنية بالتبادل الثقافي خضناها بفريق مكون من أكثر من ٣٠٠ شخص من المواهب والكفاءات السعودية وخبراء الانميشن اليابانيين. وشارك فريقنا السعودي في جميع مراحل العمل ابتداء من الكتابة مروراً بالرسم والتصاميم والانميشن والإخراج الفني والموسيقى والدبلجة وصولاً الى التسويق والتوزيع على مستوى العالم. فيلم الرحلة مثال حي على قدرة الشباب السعودي على الإبداع والوصول والتأثير على مستوى عالمي، هذه هي البداية وطموحنا عنان السماء".

ويجسد فيلم الرحلة بقيادة المخرج الياباني الشهير كوبون شيزونو، الإرث التاريخي العربي، حيث استوحيت الفكرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية. ويحكي الفيلم قصة ملحمية بنيت على التراث العربي ويدور حول مجموعة من الرجال الذين يدافعون مدينتهم المسالمة ضد عدو بجيش ضخم، وذلك لتعزيز فكرة الخيال التاريخي للأجيال القادمة.

يُذكر أن شركة مانغا التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) تحرص على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو برسائل هادفة لإيصال الثقافة السعودية عالمياً من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعياً مميزاً. وقد ركزت على نقل تقنيات صناعة المحتوى من الدول المتقدمة في هذا المجال مع رعاية المواهب الشابة السعودية والعربية لصناعة القصص المصورة والرسوم المتحركة، والعمل على إلهام أبطال المستقبل.