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السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين في الجوف

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كمية الإمفيتامين التي ضبطها

السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين في الجوف

وزارة الداخلية مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة

العربية.نت - عبدالعزيز المشيطي 

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر بمنطقة الجوف شمال السعودية، وأظهرت الصور نشرها موقع مكافحة المخدرات على موقعه الرسمي بتويتر كمية الحبوب بكميات كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف السعودية وشبابها بالمواد المخدرة.

ما تم ضبطه من الإمفيتامين والحشيش
ما تم ضبطه من الإمفيتامين والحشيش
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