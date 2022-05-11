السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص إمفيتامين في الجوف

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر بمنطقة الجوف شمال السعودية، وأظهرت الصور نشرها موقع مكافحة المخدرات على موقعه الرسمي بتويتر كمية الحبوب بكميات كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مادة اعلانية

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف السعودية وشبابها بالمواد المخدرة.