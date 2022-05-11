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انتشال 3 جثث من مستنقع مائي في قرية "أبو مليح" السعودية

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خلال بحث رجال الدفاع المدني عن الجثث
خلال بحث رجال الدفاع المدني عن الجثث

انتشال 3 جثث من مستنقع مائي في قرية "أبو مليح" السعودية

يجب توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار

العربية.نت - نادية الفواز

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استطاع رجال الدفاع المدني في السعودية انتشال جثث 3 فتيات وطفل غرقوا في مستنقع مائي بقرية أبو مليح بمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء.

ونشر الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه على تويتر"، صور الغواصيين خلال البحث عن الجثث الغارقة في البحيرة، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتخلص من المستنقعات التي تخلفها مياه الأمطار، وخاصة القريبة من النطاق السكاني.

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وعلى الصعيد ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق السعودية هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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