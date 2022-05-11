ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان: يجب تعزيز السلام والتضامن حول العالم

طالب المشاركون في ملتقي القيم المشتركة بين الأديان في العاصمة السعودية بضرورة تعزيز السلام والتضامن حول العالم.

وينظم الملتقى الذي انطلق اليوم الأربعاء بمشاركة قادة دينيين من مختلف العالم رابطة العالم الإسلامي.

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ويهـدف إلـى بلـورة رؤيـة حضاريـة لترسـيخ قيـم الوسـطية فــي المجتمعــات البشــرية، وتعزيــز الصداقــة والتعــاون بيــن الأمــم والشــعوب، ويشارك في الملتقى قــادة الأديــان حــول العالــم مــن المســلمين، واليهــود والمســيحيين والهنــدوس والبوذييــن وغيرهــم مــع مشــاركة قيادات فكرية مؤثرة.

وفي كلمته بالمؤتمر قال محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي إن لجميع أتباع الأديان الحق بالوجود بكرامة واحترام.

وأضاف أمين عام رابطة العالم الإسلامي: "نرفض أي تأويل خاطئ أو متعمد يقوض التعايش بين أتباع الأديان".



وقال: "هذا الملتقى هدفه تعزيز التفاهم والانسجام بين أتباع الأديان.. اعتدالنا الروحي يجمع ولا يفرق"، مطالبا بضرورة تجنب التقلب في المواقف من أجل أهداف مرحلية.

فيما قال البطريرك برثلماوس الأول هو بطريرك القسطنطينية المسكوني وروما الجديدة "لا يرتبط الدين فقط بمخاوف الإنسان بل بهوية الشعوب والحضارات"، مضيفا أن الدين يصون القيم الإنسانية وعلينا التعاون وتطبيق ما نعرفه عن السلام.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير رؤية حضارية مشتركة لترسيخ قيم الوسطية في المجتمعات الإنسانية، وتحويل الخلافات المفتعلة بين الأديان والحضارات إلى تضامن وتعاون وتفاهم.

وتتضمَّن فعاليات المؤتمر كلماتٍ لعدد من القيادات الدينية والفكرية المشاركة، إلى جانب عرض مرئي عن دَور القيادات الدينية في تعزيز قيم السلام والوئام، فضلًا عن حلقات حوار لمشاركة وجهات النظر من التقاليد الدينية حول موضوع المنتدى.