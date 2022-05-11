36 فيلماً تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أفلام السعودية

أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية عن قبول 106 أفلام من أصل 117 تم تسجيلها حتى نهاية شهر مارس 2022، وتم ترشيح 69 فيلماً للعرض في الدورة الثامنة التي تنطلق في الثاني من يونيو المقبل، من بينها 36 فيلماً للمشاركة في جميع المسابقات، بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلماً عن فئة الفيلم القصيرة، كما تم ترشيح 33 فيلماً للعروض الموازية.

مسابقة الأفلام

تتنافس الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة في المسابقة، على جوائز "النخلة الذهبية"، بالإضافة إلى مكافأة مالية لكل جائزة، وهي كالتالي:

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1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل

2- النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير

3- النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي

4- النخلة الذهبية لأفضل ممثل

5- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة

6- النخلة الذهبية لأفضل موسيقى

7- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي

8- نخلة لجنة التحكيم الذهبية

كما استحدثت إدارة المهرجان لهذه الدورة فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، وجائزة أفضل سيناريو منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية، إضافة لجائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول، التي تم استحداثها في الدورة السابعة.

معمل تطوير السيناريو

واستقبل المهرجان مشاركات السيناريو الطويل والقصير، للمنافسة والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج، حيث سيتم تحكيم المشاركات المقدمة، وترشيح خمسة مشاريع سيناريو منها للدخول إلى المعمل، بواقع مشاركتين بسيناريو فيلم طويل، وثلاث مشاركات بسيناريوهات أفلام قصيرة، وسيتم منح المشاركين الفائزين مكافآت مالية عند إتمام البرنامج.

المهرجان في دورته الثامنة

يُذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة، والمقررة في الفترة من (3 - 10 ذو القعدة 1434هـ) الموافق (2 - 9 يونيو 2022) يأتي بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.

وكمبادرة منه لتسليط الضوء على التجارب الأولى، ومؤسسي الحراك السينمائي في الخليج، يكرّم المهرجان في دورته الثامنة كلاً من السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، والمخرج الكويتي خالد الصدّيق، وهو مُنتج وكاتب سيناريو ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية. وقد اختار المهرجان في دورته الثامنة محورًا مهمًا، وهو السينما الشعرية، إذ يركز على العديد من الندوات للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام.

وإلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية، والأفلام الموازية، وأفلام الأطفال، وأفلام السينما الشعرية، يقدم المهرجان حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية، التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج، والمنتجين، وصنّاع الأفلام، لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم مهرجان أفلام السعودية بإصدار وترجمة 15 كتاباً ضمن السلسلة المعرفية التي يصدرها كل عام.