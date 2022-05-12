بعد تقاعده.. مواطن سعودي يوجه اهتماماته للرياضة

بعد تقاعده من أرامكو كاستشاري جيولوجي قبل 14 عاماً، وجه المواطن السعودي محمد الغامدي اهتماماته للرياضة.

وقال في حوار مع "العربية.نت" إنه بعد أن اعترته أمراض مثل السكري والضغط والكوليسترول، وجه جل اهتمامه على التمارين الرياضية المتنوعة، حتى تخلص منها.

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الدراجة والمشي وتسلق الجبال

كما أوضح أنه يقضي أيامه بين ركوب الدراجة لمسافات طويلة تصل إلى 50 كم باليوم، والمشي لمسافات تصل لـ35 كم مع فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة، وتسلق الجبال في أرجاء المملكة، مؤكداً أنه يحبها جميعها.

وكشف أنه في إحدى المرات مشى مسافة 42 كم، من بني كبير إلى الباحة ذهاباً وإياباً، لافتاً أيضاً إلى أنه استطاع الصعود إلى رابع أعلى قمة بالعالم "كلمنغارو".

تغيير مفهوم التقاعد

إلى ذلك شدد على أن رسالته هي "تغيير مفهوم التقاعد لترك الخمول والكسل الذي اعتاد عليه معظم المتقاعدين"، مؤكداً أن الرياضة تساعد الإنسان على التخلص من الأمراض والمشاكل الصحية.

كما وصف هذه المرحلة من حياته الذي بدأ فيها بممارسة الرياضة بمثابة "ولادة جديدة"، مشيراً إلى أن "الدرس الذي تعلمه هو أن السن مجرد رقم. أنا الآن أشعر بشعور الفتيان الناضجين".