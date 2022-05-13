الخارجية السعودية: نعرب عن خالص العزاء بوفاة الشيخ خليفة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن عزاء المملكة بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد. وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر، اليوم الجمعة: "نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه".

نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله -، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه pic.twitter.com/Co78YC1u1f — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 13, 2022

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وبتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت.

إلى ذلك، أوضحت أن صلاة الجنازة ستجرى بعد صلاة المغرب، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد، على أن تقام صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة.

يشار إلى أن الشيخ خليفة ولد سنة 1948، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام 1969، ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات. وتميز عهده بإرساء مرحلة التمكين التي تعد امتداداً، لمرحلة التأسيس التي أطلقها مؤسس الدولة الشيخ زايد.