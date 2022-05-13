السعودية.. إحباط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهابت بالجميع للإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 29,000 حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في مركبة خاصة قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة من نوع "خصوصي"، عُثر على 29,000 حبة كبتاغون، كانت مُخبأة بطريقة فنية في قفازات بلاستيكية ووضعها داخل علب زجاجية تحتوي على أجبان، ومن ثم وضعها ضمن الأمتعة التي يحملها المُهرب في المركبة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أضافت أنه بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أن الهيئة تقف عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.
كذلك أهابت بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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