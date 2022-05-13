فيديو لحريق في السعودية.. نار اشتعلت في الظهران مول

انشغل السعوديون خلال الساعات الماضية بحريق كبير اندلع في مجمع الظهران مول شرق السعودية فجر اليوم الجمعة.

وتناقل العديد من المغردين على تويتر مقاطع مصورة، أظهرت تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من الموقع.

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فيما بدت الأدخنة التي انتشرت على نطاق واسع متركزة في ثلاثة بوابات 10 و 11 و 12 من المجمع، على الرغم من مباشرة فرق الدفاع المدني الحادث في محاولة لإخماد النيران.

من جهته، أوضح الدفاع المدني في بيان نشره على حسابه في تويتر ، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية للمجمع المعرزوف، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن.

يذكر أن قوانين السلامة في المملكة تحدد العددي من الاجراءات الواجب توافرها في المباني والمجمعات التجارية من أجل التصدي لأي حريق.

وقد نشر الدفاع المدني وغيرها من المؤسسات المعنيوة بالأمر لوائح مفصلة بالشروط والمتطلبات، منها على سبيل المثال ضرورة توفير عدد من سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) وطاقتها الاستيعابية، فضلا عن توفير ممرات لدخول سيارات الاسعاف والاطفاء وغيرها.