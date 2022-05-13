صور.. إخماد حريق في أكبر مجمع شرق السعودية

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً كبيراً في الظهران مول، أكبر مجمع شرق السعودية، فجر الجمعة، امتد قرابة 6 ساعات. وقد شارك في عملية الإطفاء طيران الأمن برئاسة أمن الدولة والهلال الأحمر والجهات الأمنية.

في التفاصيل، وقع الحريق أثناء فترة إغلاق المجمع فجراً، حيث يفتح أبوابه بعد صلاة الجمعة.

جانب من جهود #الدفاع_المدني في إخماد حريق مجمع #الظهران_مول باستخدام آليات حديثة مخصصة لمثل هذه الحوادث. pic.twitter.com/5jJkcJgnIU — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

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وتركز الحريق في 3 بوابات من المجمع (10و11 و12)، وانتشرت الأدخنة على نطاق واسع من المنطقة.

لا إصابات

من جانبه، أوضح الدفاع المدني في بيان على حسابه في "تويتر"، أن حريقاً وقع في العوازل السقفية لمجمع الظهران، ولم تُسجل إصابات، مضيفاً أن فرقه ⁧‫أخمدت حريق ⁧‫الظهران مول‬⁩، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة.

فرق #الدفاع_المدني تخمد حريق مجمع #الظهران_مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات. pic.twitter.com/q3qiZeit9N — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 13, 2022

فيما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لنشوب الحريق وتصاعد النيران من المجمع الواقع في شارع الملك سعود بضاحية الدوحة الجنوبية بالظهران، ويعتبر وجهة رئيسية في 3 مدن هي الظهران والدمام والخبر.

يشار إلى أنه تم افتتاح المجمع عام 2005، ويضم قرابة 500 متجر على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع.