السعودية: تنفيذ القتل تعزيراً بحق جناة اشتركوا بخلايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً باثنين من الجناة - سعوديي الجنسية - في المنطقة الشرقية انضما إلى خلية إرهابية، وهما: محمد بن خضر بن هاشم العوامي، وحسين بن علي آل بو عبدالله.

وذكر بيان وزارة الداخلية الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن محمد بن خضر بن هاشم العوامي - سعودي الجنسية - أقدم على الاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة وجعل منزله مستودعاً لأسلحة ومتفجرات الخلية الإرهابية وتزويدها بما تحتاج إليه منها باستمرار وحيازته أسلحة وذخيرة نارية حربية وفردية وقذائف (آر بي جي) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتخزين عبوات مولوتوف وأدوات تستخدم لتحضير وتصنيع المتفجرات.

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كما أكد أكد البيان أن التحقيق معه أسفر عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وتم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني محمد بن خضر بن هاشم العوامي اليوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 1443هـ الموافق 14 / 5 / 2022م بالمنطقة الشرقية.

قتل أحد رجال الأمن

كما ذكر البيان، أن حسين بن علي آل بو عبدالله - سعودي الجنسية - أقدم على الاشتراك مع عدد من الإرهابيين في قتل أحد رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليه أثناء تواجده في الدورية الأمنية، وتمويله لأعمال إرهابية من خلال تلقيه أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ذلك.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ حسين بن علي آل بو عبدالله يوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 1443هـ الموافق 14 / 5 / 2022م بالمنطقة الشرقية.