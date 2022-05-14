الملك سلمان وولي العهد يهنئان محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت.

وقال الملك سلمان في برقية التهنئة "نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية"، متمنياً للإمارات مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

بالإجماع

يذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد، كان انتخب في وقت سابق اليوم بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد رئيساً للإمارات خلفاً للشيخ خليفة الذي وافته المنية الجمعة (13مايو 2022).

وعقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأتى هذا الانتخاب، بموجب المادة 51 من الدستور، بحسب ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة.