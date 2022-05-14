تكريم الفنانة السعودية هنادي الثنيان في تونس

بعد إبداعها في مسرحية سجناء أحرار حصدت عضوة نادي جوقة المسرحي الفنانة السعودية هنادي الثنيان جائزة الأداء المتميز في المسابقة الرسمية بمهرجان الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر بتونس عن دورها في مسرحية "سجناء أحرار".

وفي حديثها لـ"العربية.نت" أكدت أنها تركز على إبراز دور الشباب والشابات ومواهبهم في تمكين جهود رؤية 2030 لمجتمع مسؤول موهوب منتج.

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وقالت إن الفنانين التونسيين أبدوا اهتماما كبيرا بتبادل المعارف الثقافية ولا سيما فيما يخص الثقافة المسرحية خلال فترة مهرجان الشعانبي الدولي للمسرح المعاصر، مشيرة إلى أن التعاون حصل منذ فترة قبل حتى أن نشارك في المهرجان، حيث قدم الفنان نزار الكشو مدير مختبر البحث والتطوير في مسرح الشارع بالجمهورية التونسية، عددًا من الدورات المكثفة فيما يخص مسرح الشارع لأعضاء نادي جوقة المسرح" الذي تنتمي إليه.

كما أكدت أهمية مشاركة الفنانين السعوديين في الأعمال العربية والعالمية بما يحقق لهم الثقة في النفس والاطلاع على التجارب الأخرى، وإيصال صوته للعالم، ومعرفة مستجدات الحراك الثقافي والفني والسياحي أيضا، وإنشاء الاتفاقيات المشتركة وتعريف العالم عن الحراك الفني والثقافي في السعودية.

وأضافت "نحن كفنانين سعوديين لدينا رسالة تكمن في تصحيح المفاهيم المختلطة أو غير الواضحة لدى الشعوب الأخرى، والمشاركة في المهرجانات الدولية فرصة لتوضيح وتبادل المعرفة".

أما عن أهم أعمالها فأوضحت أنها قدمت عملين مهمين بالنسبة لها وكل خطوة طورت قدراتها الفنية في مجال التمثيل، أولها مسرحية "أمنيات" مع المخرج فهد العصفور. والثانية وهي مسرحية "سُجناء أحرار" من إخراج تركي باعيسى والتي شاركت بها في مهرجان الشعانبي الدولي في تونس، وحصلت على شهادة تقديرية عن أفضل أداء متميز مسرحي.

عن أهم تطلعاتها المستقبلية، قالت إن من أهم أولوياتها هي الوصول للعالمية والمشاركة في الأعمال المحلية والعربية، والانتشار والحصول على التدريب الفني وصقل موهبتها، والوصول إلى فرص لخوض أعمال فنية متنوعة، واستكمال ما بدأته من عام 2017 وهو إبراز السياحة من خلال الفن وتحفيز الجيل على اكتشاف مواهبهم من خلال خوض التجارب.

أيضا أوضحت أنها ضمن فريق نادي الجوقة المسرحي كرئيسة لجنة اكتشاف المواهب، كما أنها تطمح لاستكمال أهدافها كمرشدة سياحية.