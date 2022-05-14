لمدة 5 ساعات.. خسوف جزئي للقمر بالسعودية في هذا التاريخ

ستشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين 16 مايو خسوفا كليا للقمر سيكون مشاهداً في الأميركتين، وأوروبا الغربية، ومعظم إفريقيا وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022.

من جهته كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة "للعربية.نت"، أن هذا الخسوف عميق جدًا، ما يعني بأن مدة مرحلة الخسوف الكلي ستكون طويلة حيث سيستغرق القمر ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، أما مدة كافة مراحل الخسوف فستستغرق 5 ساعات و18 دقيقة ما بين الساعة 04:32 و09:50 صباحاً بتوقيت مكة (01:32 و06:50 صباحاً بتوقيت غرينتش) على مستوى الكرة الأرضية.

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كما قال إن خسوف القمر الكلي يحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض وخلال هذا الخسوف سيكون القمر على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض - أقرب نقطة في مداره من الأرض - مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3% عن المتوسط ما يعني بأنه خلال هذا الخسوف سوف يظهر كبير نسبياً في السماء.

وأضاف أن خسوف القمر يمكن رؤيته في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلا لكن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء.

غرب المملكة فقط

وتابع "محلياً ستشهد الأجزاء الغربية من السعودية فقط خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس الاثنين، حيث سيكون القمر منخفضا نحو الأفق الجنوبي الغربي".

كما بين "سيبدأ خسوف القمر الجزئي في نفس التوقيت عند الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت مكة (02:28 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وذلك قبل غروب القمر في مكة المكرمة بـ 15 دقيقة والمدينة المنورة 10 دقائق، وجدة 16 دقيقة، ورابغ 13 دقيقة، وينبع 14 دقيقة، وتبوك 13 دقيقة، وأبها 6 دقائق، وجازان 8 دقائق، حيث سيلاحظ وجود ظلمة أعلى يسار قرص القمر أثناء غروبه نتيجة لبداية دخوله إلى ظل الأرض".

بعد ذلك لن تشاهد بقية مراحل الخسوف في السعودية وهي نهاية الخسوف محليا، أما المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة فلن تشهد الخسوف الجزئي وهذا يشمل دول الخليج العربي الإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر إضافة إلى العراق. أما بقية الوطن العربي فسوف يشاهد الخسوف جزئيا فقط.

المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة لن تشهد الخسوف الجزئي وهذا يشمل دول الخليج العربي رئيس الجمعية الفلكية في جدة

بداية الخسوف

تعتبر بداية الخسوف الجزئي مع دخول القمر إلى ظل الأرض ويبدأ قرصه يفقد الضوء تدريجياً إحدى الطرق القديمة في إثبات كروية الأرض ففي هذه المرحلة سوف يرى شكل ظل الأرض المتقوس على القمر.

سيتبع ذلك بداية الخسوف الكلي مع دخول كامل قرص القمر في ظل الأرض عند الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت مكة (03:29 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وتعتبر مرحلة الخسوف الكلي هامه بسبب الطريقة التي تحدث بها وتأثير الغلاف الجوي للأرض في تشكيلها حيث يمكن أن يأخذ اللون البني الغامق أو الأحمر إلى البرتقالي البراق أو الأصفر وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي حول الأرض لذلك هذا يخضع للرصد المباشر.

خلال الدقائق الأولى لبداية خسوف القمر الكلي يمكن رصد ظهور لون اخضر مزرق على إحدى حواف القمر رئيس الجمعية الفلكية في جدة

لون أخضر مزرق

خلال الدقائق الأولى لبداية خسوف القمر الكلي يمكن رصد ظهور لون أخضر مزرق على إحدى حواف القمر، والسبب في ذلك اللون أن الضوء القادم من الشمس عند عبوره أعلى طبقة الستراتوسفير يخترق طبقة الأوزون التي تمتص الضوء الأحمر ويمر الضوء الأزرق ويصل إلى القمر وسيتكرر ذلك في الدقائق الأولى بعد نهاية الخسوف الكلي أيضاً.

سيصل الخسوف الكلي ذروته العظمى عند الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت مكة (04:11 صباحاً بتوقيت غرينتش) ، وهناك احتمال أن يتأثر مظهر القمر المخسوف بالرماد البركاني الذي قذفه انفجار (بركان تونغا) في 15 يناير الماضي، ووصل ذلك الرماد إلى ارتفاع 30 كيلومترًا ، في عمق طبقة الستراتوسفير، بكتلة إجمالية قدرها 400 مليون كيلوغرام ما قد يتسبب في جعل القمر المخسوف بلون أحمر أغمق من المعتاد.

وقت انتهاء الخسوف

سينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت مكة (04:53 صباحاً بتوقيت غرينتش) مع بداية خروج القمر من ظل الأرض وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي، والتي ستنتهي عند الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة (05:55 صباحاً بتوقيت غرينتش) وتعود كامل إضاءة القمر وينتهي الحدث الرئيسي.

جدير بالذكر أن وصف خسوف القمر الكلي بالقمر الدموي أو قمر الدم المنتشر على نطاق واسع ليست تسمية علمية، فقد ظهرت للمرة الأولى في العام 2013 وأصبح هذا المصطلح يستخدم عند حدوث أي خسوف كلي للقمر.