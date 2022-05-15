"كافد" يوقِّع اتفاقية شراكة مع "إم جيه إس هولدينغز"

أعلن اليوم الأحد مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "إم جيه إس هولدينغز"، مجموعة الضيافة الرائدة في المنطقة.

وتتيح الاتفاقية لشركة "إم جيه إس" دعم المطاعم المتنوعة التي يحتضنها "كافد" من خلال توفير مجموعة من أفضل خيارات المطاعم التي يديرها عدد من أبرز الخبرات العاملة في مجال الضيافة في المنطقة.

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وتشمل لائحة المطاعم التي تدعمها "إم جيه إس" المطعم الإيطالي الفاخر "إل باريتو" الذي افتُتح عام 2021، ومطعمَي "بلاك تاب" و"أيه أو كاي" المستوحيين من مدينة نيويورك الأمريكية والمقرر افتتاحهما خلال الشهرين القادمين. ومن بين المطاعم الأخرى التي سيتمّ افتتاحها: "زوما"، و"مستر تشاو"، و"أمازونيكو"، و"بالي هيل" وغيرها من المطاعم التي سيتمّ الإعلان عنها قريبًا.

وفي هذا الإطار، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لكافد: "يتمتّع فريق عمل شركة "إم جيه إس" بخبرة واسعة في توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها. فالتزامه بالجودة والخدمة هو أساس نجاحه وسيساعدنا على تحقيق مهمتنا المتمثّلة في تعزيز مكانة كافد كوجهة رئيسية في المنطقة في مجالات الضيافة والترفيه تقدّم تجارب استثنائية تبقى محفورةً في الذاكرة. فنحن نتعاون معًا من أجل إنشاء وجهات مطاعم يتذكرها الزوّار ويتردّدون عليها باستمرار."

من جهته، قال ميلاد س. ناصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "إم جيه إس": "يُعد كافد نموذجًا لمنظومة الأعمال المتكاملة وأسلوب الحياة العالمي، ويسعدنا عقد شراكة مع مركز بهذا الحجم والطموحات. كما نتطلع إلى وضع خبراتنا وعلاقاتنا بمتناول كافد وتزويد المركز بأفضل المواهب والخبرات التي تلاءم رؤيته ليكون وجهة رئيسية وأكثر شمولية تغطي خدماته العديد منالقطاعات."

ويُعدّ "كافد" مركزًا مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة وهو أحد أبرز مشاريع الرياض الاقتصادية الطموحة. يمتدّ المركز على مساحة أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع في قلب العاصمة، ويضمّ مساحات مكتبية حديثة ومناطق ترفيهية عالمية المستوى ووحدات سكنية فاخرة أقيمت على مساحة 1.6 مليون متر مربع. كما يوفّر كافد مجموعة متنوعة من تجارب أسلوب الحياة المتميزة وخدمة عملاء فريدة.